Грант на обучение за рубежом: фонд Пинчука объявил конкурс

С 1 февраля до 15 мая украинская молодежь до 35 лет может подать заявку на участие в программе Всемирные студии фонда Виктора Пинчука, чтобы получить грант для обучения за рубежом.

Самого успешного кандидата определит независимое жюри во время открытого общенационального конкурса.

Гранты для победителей программы покрывают до 60% расходов – оплату обучения, учебников и медицинское страхование. Проживание и питание украинцы будут оплачивать за свой счет.

Поступать в иностранный вуз украинцы будут самостоятельно. Выбирая будущую профессию, претенденты должны понимать, как применят знания в Украине, ведь по возвращении домой будут отрабатывать не менее пяти лет.

Приоритетными для поступления являются такие специальности:

экология и защита окружающей среды;

инженерия технологий;

альтернативная энергетика;

аграрные науки;

публичное право,

государственное управление.

– Молодые люди должны четко осознавать, что знания и навыки, которые они получат во время учебы, надо будет инвестировать в Украину. Это указано в договоре с победителем конкурса. Если человек не возвращается домой, то он должен вернуть деньги для обучения другого кандидата, – отмечает директор национальных программ фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко.

YES в онлайн-формате

В октябре форум Ялтинская европейская стратегия YES провели в онлайн-формате. Дискуссию посвятили перспективам реформ, безопасности и евроатлантической интеграции Украины.

Ялтинская европейская стратегия при поддержке фонда Виктора Пинчука с 2004 года является основной неправительственной платформой, которая развивает связи между миром и Украиной.

Ежегодные встречи YES собирают вместе мировых лидеров от политики, бизнеса и лидеров мнений для обсуждения будущего Украины и актуальных глобальных вызовов.

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