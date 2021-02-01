Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Грант на обучение за рубежом: фонд Пинчука объявил конкурс

С 1 февраля до 15 мая украинская молодежь до 35 лет может подать заявку на участие в программе Всемирные студии фонда Виктора Пинчука, чтобы получить грант для обучения за рубежом.

Самого успешного кандидата определит независимое жюри во время открытого общенационального конкурса.

Гранты для победителей программы покрывают до 60% расходов – оплату обучения, учебников и медицинское страхование. Проживание и питание украинцы будут оплачивать за свой счет.

Читайте
Фонды Виктора и Елены Пинчук разработали онлайн-курс для врачей по респираторной терапии

Поступать в иностранный вуз украинцы будут самостоятельно. Выбирая будущую профессию, претенденты должны понимать, как применят знания в Украине, ведь по возвращении домой будут отрабатывать не менее пяти лет.

Приоритетными для поступления являются такие специальности:

  • экология и защита окружающей среды;
  • инженерия технологий;
  • альтернативная энергетика;
  • аграрные науки;
  • публичное право,
  • государственное управление.

– Молодые люди должны четко осознавать, что знания и навыки, которые они получат во время учебы, надо будет инвестировать в Украину. Это указано в договоре с победителем конкурса. Если человек не возвращается домой, то он должен вернуть деньги для обучения другого кандидата, – отмечает директор национальных программ фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко.

YES в онлайн-формате

В октябре форум Ялтинская европейская стратегия YES провели в онлайн-формате. Дискуссию посвятили перспективам реформ, безопасности и евроатлантической интеграции Украины.

Ялтинская европейская стратегия при поддержке фонда Виктора Пинчука с 2004 года является основной неправительственной платформой, которая развивает связи между миром и Украиной.

Ежегодные встречи YES собирают вместе мировых лидеров от политики, бизнеса и лидеров мнений для обсуждения будущего Украины и актуальных глобальных вызовов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Спасение во время пандемии: как Колыбели надежды помогают преждевременно рожденным
Спасение во время пандемии: как Колыбели надежды помогают преждевременно рожденным
Более 55 тыс. спасенных: как Фонд Виктора Пинчука помогает преждевременно рожденным
Более 55 тыс. спасенных: как Фонд Виктора Пинчука помогает преждевременно рожденным
Что будет в Беларуси и советы Украине: на YES обсудили будущее демократии
Что будет в Беларуси и советы Украине: на YES обсудили будущее демократии
Безопасность и глобальные вызовы: форум YES впервые прошел в онлайн-формате
Безопасность и глобальные вызовы: форум YES впервые прошел в онлайн-формате
Цены, условия поступления, документы и виза: все, что нужно знать об обучении в Польше
Цены, условия поступления, документы и виза: все, что нужно знать об обучении в Польше
Образование в Канаде: цены, дедлайны и как поступить без экзамена
Образование в Канаде: цены, дедлайны и как поступить без экзамена
Как получить образование в Германии: цены на обучение и как поступить
Как получить образование в Германии: цены на обучение и как поступить
Как получить образование в Чехии: стоимость обучения и документы
Как получить образование в Чехии: стоимость обучения и документы
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка