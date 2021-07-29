Гранты на переработку: как борются с мусором на Николаевщине

На кадрах выше — захламленные свалками берега живописной реки Ингул. Строительный и бытовой мусор в село свозят из Николаева.

В Мешково-Погореловской общине решили остановить вал мусора и на своей территории построить мусороперерабатывающий завод.

Завод по утилизации и переработке мусора и ставит целью сделать невозможным существующие скопления мусора.

Жители села приняли участие и вошли в финал всеукраинского конкурса Наша община, которые проводят в рамках программы USAID (Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность).

Они хотят выиграть полмиллиона грн и вложить столько же, чтобы провести просветительскую кампанию по сортировке мусора, установить в семи селах контейнеры для различных отходов и организовать акции по сбору вторичного сырья. И затем запустить долгожданный перерабатывающий завод. Уже купили главную его часть — печи.

Два года назад децентрализация принесла объединенной территориальной общине больше полномочий и денег. Из семи сел не все состоятельные. Но именно они выиграли от объединения. В Капустино, где всего 700 жителей, теперь освещаются улицы, есть дороги, обустраивают общественные места.

Конкурс Наша община продолжается, а депутаты Мешково-Погорелово уже зарезервировали в бюджете полмиллиона грн на экологические программы, купили трактор для ликвидации свалок, ищут производителей современных контейнеров и планируют первую акцию по сбору отходов. И на этом они не планируют останавливаться.

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