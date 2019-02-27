Гранты от совета ветеранов АТО: как получить деньги на открытие собственного бизнеса

Вернуться с войны и открыть собственный бизнес – возможно, если верить в себя, и настойчиво идти к цели. Этот тезис еще раз доказывают ветераны антитеррористической операции из Запорожья. Ребятам удалось не только адаптироваться к мирной жизни, но и начать собственные дела, и стать примером для многих собратьев.

Фастфуд броник появился в Запорожье год назад. В прошлом – артиллерист 55-й бригады Алексей, готовит фирменное блюдо – жареные вареники.

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А вот Илья, бывший боец ​​добровольческого батальона Карпатская Сечь с 93 бригады, свой бизнес строит на зелени. Вспомнил, как родители выращивают лук в банках на подоконнике, и задумался, почему бы не делать такое же в промышленных масштабах.

Вкусным и душистым называет свое дело бывший нацгвардиець Руслан. В его маленькой пекарни невероятные ароматы – так пахнут круассаны, конвертики, крученики, печенья, которые выпекает сам хозяин.

Такие примеры вдохновляют других ветеранов на бизнес-идеи. А областной совет ветеранов АТО объявила конкурс грантов – лучшие проекты выйдут на большие битвы стартапов за начальный капитал.

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