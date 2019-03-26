Играл в прятки. В Черткове мальчик сгорел заживо в трансформаторной подстанции

Трагедия в Черткове на Тернопольщине. 14-летний школьник, во время игры в прятки сгорел заживо в трансформаторной подстанции.

Это случилось накануне, в первый день каникул. По словам очевидцев, две девочки и четверо мальчиков играли на территории, где находится здание бывшей химчистки.

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Один из ребят залез в трансформаторную подстанцию, которая была под напряжением 10 тысяч вольт. Подросток сгорел на месте. Правоохранители устанавливают, почему трансформаторная будка была открыта.

К слову, недавно в оккупированном Крыму из школы №4 в Красноперекопске после употребления неизвестных медицинских препаратов госпитализировали двух учениц – 15 и 14 лет, старшая девочка умерла.

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