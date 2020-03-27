Гречка и хлеб значительно подорожали. Почему производители поднимают цены на продукты

За две недели жизни в карантине цены на продукты неуклонно поползли вверх. Как объяснили представители торговых сетей, повышение продиктовано прежде всего значительным ростом закупочных цен. Это значит, что производители и поставщики продуктов за последние недели заметно повысили стоимость своей продукции.

Однако пока покупатели значительного роста в магазинах не почувствовали. Разве что цена гречки выросла почти вдвое. Производители хлеба и муки констатируют повышение цен на хлебобулочные изделия на 15-20% и рост спроса до 40%. Для того чтобы сохранить нынешний уровень цен производители предлагают запретить экспорт зерновой продукции. Подробнее в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что МВД передало в Антимонопольный комитет Украины информацию о фактах необоснованного повышения цен на продукты во время карантина.

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