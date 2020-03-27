Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Гречка и хлеб значительно подорожали. Почему производители поднимают цены на продукты

За две недели жизни в карантине цены на продукты неуклонно поползли вверх. Как объяснили представители торговых сетей, повышение продиктовано прежде всего значительным ростом закупочных цен. Это значит, что производители и поставщики продуктов за последние недели заметно повысили стоимость своей продукции.

Однако пока покупатели значительного роста в магазинах не почувствовали. Разве что цена гречки выросла почти вдвое. Производители хлеба и муки констатируют повышение цен на хлебобулочные изделия на 15-20% и рост спроса до 40%. Для того чтобы сохранить нынешний уровень цен производители предлагают запретить экспорт зерновой продукции. Подробнее в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что МВД передало в Антимонопольный комитет Украины информацию о фактах необоснованного повышения цен на продукты во время карантина.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

АМКУ открыл дело из-за подорожания продуктов в Киеве
АМКУ открыл дело из-за подорожания продуктов в Киеве
Почему подняли цены на продукты, выяснит АМКУ – Геращенко
Почему подняли цены на продукты, выяснит АМКУ – Геращенко
Цены на гречку и овощи за месяц выросли на 50% — АМКУ
Цены на гречку и овощи за месяц выросли на 50% — АМКУ
Подорожание продуктов: причина и на что не изменилась стоимость
Подорожание продуктов: причина и на что не изменилась стоимость
В РФ рухнул рубль: в правительстве не исключают подорожания импорта
В РФ рухнул рубль: в правительстве не исключают подорожания импорта
Прогноз на 2020: как изменятся курс гривны и цены на бензин
Прогноз на 2020: как изменятся курс гривны и цены на бензин
За 9 лет цены выросли в 2,7 раза: что в Украине подорожало больше всего
За 9 лет цены выросли в 2,7 раза: что в Украине подорожало больше всего
Падение доллара уже начало влиять на цены в Украине – Милованов
Падение доллара уже начало влиять на цены в Украине – Милованов

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка