Греция, Кипр и Грузия. Куда украинцы смогут улететь летом и с какими условиями

С открытием аэропортов и железнодорожных перевозок так и хочется поехать куда-то на отдых. И, несмотря на карантин, люди же решаются на путешествия. Большинство, будут познавать уникальные места Украины или загорать на Черном и Азовском морях. Но много и тех, кто не против, даже с риском, поплескаться в иностранных морях или увидеть другие страны.

Готовых стран принимать украинцев мало, поэтому выбор невелик.

Гостеприимная страна вина и хачапури Грузия откроется с 1 июля. Туристы будут жить только в специальных зеленых зонах. Власти Грузии определилась – украинцев будут пускать без двухнедельной изоляции. Всем гостям нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Желательно у себя дома, но будет возможность и после перелета. Обязательное измерение температуры.

Вероятно Литва, Латвия и Эстония не будут требовать двухнедельной обсервации для туристов, впрочем, до сих пор с тестированием полная неопределенность.

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Все вопросы путешествий во времена пандемии между собой решают министры туризма. Очевидно, каждая страна будет иметь свои правила, как только их примут — официально сообщат. Турция тоже откроется для украинцев с июля. Пока турки отрабатывают как принимать гостей на своих туристах. С тестами Анкара еще не определилась.

С Турцией ситуация пока на данный момент неясна. Если туристы въезжают как туристы в Анталию, то должны сделать тест. Какой это тест, пока не понятно. И кто за этот тест будет платить? Мы тоже пока не знаем. Поэтому я надеюсь, что на следующей неделе эти вопросы решат, — Владимир Царук, заместитель председателя по туризму торгово-промышленной палаты Украины.

С июля готовы встречать украинцев и Греция с Кипром. Оба государства требуют тест на Covid-19, который надо сделать за 72 часа до перелета. Любимые украинцами Хорватия и Черногория, тоже откроются, но пока для граждан ЕС.

Авиаперелеты прекратили в Украине 17 марта из-за пандемии коронавируса. В рамках очередного этапа ослабления карантина Кабмин разрешил восстановить внутренние авиаперевозки с 5 июня. А на четвертом этапе — с 15 июня запустят международное авиасообщение.

А в аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) готовятся принимать международные и внутренние рейсы уже с 16 июня. Об этом Фактам ICTV сообщила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко. По ее словам, первым внутренним рейсом станет Киев-Запорожье (Мотор Сич), который запланирован на 20.00 16 июня.

Согласно расписанию на сайте аэропорта, планируются полеты Belavia в Минск, а также несколько рейсов Wizz Air в Германии, Польши и Литвы. Также рейсы в Польшу планирует осуществлять авиакомпания LOT.

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