Гройсман предлагает реформировать Госслужбу по делам ветеранов

Кабмин нашел деньги, чтобы погасить долги по зарплатам медикам и шахтерам. Речь идет в целом о 2 млрд, которые, в том числе, выделили из резервного фонда. Также премьер пообещал позаботиться о ветеранах АТО и реформировать Государственную службу по делам ветеранов. Кандидатуру ее руководителя должны предложить сами солдаты. Такое решение Владимир Гройсман озвучил в Кабмине, ведь здание правительства с самого утра пикетировали ветераны, а еще – члены Национального корпуса.

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Сейчас делами воинов занимается 22 структуры – и прежде всего Госслужба по делам ветеранов и Минсоцполитики. Поэтому защитники Украины требуют единого окна, куда они могли бы прийти со своими проблемами. Треть сотрудников, в таком министерстве должна была быть из бывших АТОвцев. Разговоры об этом идут с прошлого года. Однако окончательного решения пока нет.

И премьер, прямо перед заседанием пообщался с представителями пикетчиков, объяснил: проблема в Раде, которая согласилась на новое министерство, и никак не может решить, кто должен его возглавить. Поэтому Владимир Гройсман предлагает компромисс – реформировать существующую государственную службу по делам ветеранов.

К слову, Відродження призывает Совет Европы принять меры по чернобыльцам.

Опубликовано Ноябрь, 07 в 17:49



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