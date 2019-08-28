Гройсман записал прощальное видео и обратился к преемнику

Нынешний глава правительства Владимир Гройсман записал видеообращение по случаю завершения своей работы в статусе главы Кабмина.

Он отметил, что новое правительство будет принимать страну, которая стабильно развивается. Сделанное – результат усилий многих людей. Их Гройсман поблагодарил за неравнодушие, поддержку, критику и доверие, а также пожелал успехов, сил, терпения и удачи своему преемнику.

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Премьер подчеркнул важность децентрализации, которая дала возможность изменить жизнь в местных общинах, которые хотят иметь и независимость, и достаточные финансовые ресурсы.

Владимир Гройсман возглавлял правительство рекордно долго – более трех лет – с 14 апреля 2016 года.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Гройсман отчитался о работе Кабмина за 3 года.

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