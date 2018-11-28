Деньги идут в Россию. Кто и зачем блокирует Ocean Plaza

В Киеве уже который день под торговым центром Ocean Plaza – митинги. Активисты требуют, чтобы его закрыли, потому что построен за деньги российских бизнесменов – то есть фактически принадлежит Путину.

Сначала его забросали дымовыми шашками, вчера разрисовали, а сегодня несколько сотен мужчин пришли с флагами и заявили, что торговый центр берут под контроль.

Полицейских тоже немало, сегодня даже одного активиста задержали. Полицейские говорят, против акции ничего не имеют, потому что она мирная и еще запланированная. Активисты даже заявку подали.

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Но посетителей таки распугали. В эти дни их минимум в три раза меньше, говорят продавцы магазинов. Покупатели к акции относятся неоднозначно.

К вечеру активисты расходятся, прощаются до завтра.

Напомним, сегодня около 200 членов националистической организации Сокол снова пришли в столичный ТРЦ Ocean Plaza.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 21:49



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