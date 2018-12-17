Деньги, Россия и коррупция: темы встречи в Брюсселе

Совет ассоциации Украина-ЕС – своего рода финальный аккорд года, подбития итогов – что успели сделать, что не успели, наметить планы на будущий год – в плане выполнения соглашения об ассоциации.

Пикантности встречи добавляла критика, накануне звучала со стороны Европейской комиссии и со стороны Европейского парламента в их отчетах об ассоциации. Реформы медленные, борьба с коррупцией снова вызывает беспокойство.

Впрочем, все эти проблемы затмили действия России в Азовском море. С этого – начали, и об этом в большой степени говорили в течение всего заседания.

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Особого беспокойства добавила последнее заявление министра иностранных дел России, Лаврова – прозвучавшее прямо во время заседания – мол, Украина готовит провокацию на административной границе с Крымом.

Ряд соглашений подписали сегодня. Деньги на энерго-эффективность, 54 млн. На профессионально-техническое образование – 58 млн. На поездки украинцев в Европу, стажировки и обмен опытом. И на помощь с разработкой и изменением законов, чтобы они соответствовали европейским стандартам.

К слову, москитный флот – главком ВМС о тактике против агрессии РФ в Азовском море.

Опубликовано Декабрь, 17 в 17:01



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