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Юлія Захарченко |

Деньги от МВФ и цены на электричество: Никифоров о тарифах и финансовой помощи Украине

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что финансовую помощь в размере $2,7 млрд от Международного валютного фонда направят на преодоление последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса на территории нашего государства.

Также Никифоров подчеркнул принципиальную позицию главы государства относительно повышения тарифов на услуги по поставке электроэнергии.

Пресс-секретарь Зеленского рассказал, как потратят деньги от МВФ

— Президент и члены СНБО пристально следят за ситуацией на энергетическом рынке — это уже в контексте подготовки к отопительному сезону. И любые попытки игроков в этой области разбалансировать энергетику получат жесткий ответ от государства, — отметил пресс-секретарь президента.

Президент Владимир Зеленский понимает, что для большой части населения Украины те суммы, которые уже есть сейчас — великоваты, а для некоторых и вообще непосильны.

Пресс-секретарь Зеленского рассказал, как потратят деньги от МВФ

Именно поэтому резкого повышения цен на коммунальные услуги глава государства не допустит. На Банковой ожидают, что всю информацию о ценах на электроэнергию правительство обнародует к 30-летию независимости Украины. По словам Никифорова, это может произойти и раньше запланированной даты.

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