Деньги за вакцинацию офлайн: стало известно, когда можно будет получить тысячу гривен

С 19 декабря в Украине вступила в силу программа єПідтримка, которая позволяет вакцинированным гражданам страны получить тысячу гривен.

Эти средства можно будет потратить на спорт, покупку книг либо путешествия, а после нового года пенсионеры также смогут приобрести лекарства. Для получения денег необходимо зарегистрировать сертификат вакцинации в приложении Дія, и оформить цифровую карту в одном из банков-партнеров.

Подробнее о том, каким образом можно поучаствовать в программе єПідтримка в том случае, если у вас нет смартфона или не установлена Дія, читайте в материале Фактов ICTV.

Отзывы украинцев о єПідтримка

Одним из первых в программе єПідтримка принял участие Владислав Кононов. По его словам, он зарегистрировался в Дії и спустя несколько часов после выполнения нескольких простых манипуляций деньги были зачислены на счет.

— Для работающего населения это хорошая идея. А вот для пожилых людей это скорее станет проблемой. Ведь им нужны не только лекарства, но и еда, коммуналка. Да и в принципе – какая бабушка в 80 лет будет скачивать Дію? Для нее это тяжело, — считает Кононов.

С подобной проблемой столкнулась пенсионерка из Днепра по имени Наталья. У женщины есть сертификат вакцинации – в первый раз она привилась еще в августе, а во второй – через месяц.

При этом финансовую помощь женщина получить не может, поскольку не может самостоятельно установить Дію и внести необходимые данные.

— Я не знаю, как сделать, чтобы появилась Дія. Деньги никогда лишними не бывают, я бы или книг купила, или лекарств, потому что есть в них необходимость. Может, даже на фитнес пошла бы, — отметила пенсионерка.

Оформление денежной помощи офлайн

В свою очередь в Министерстве экономики и банках-партнерах пояснили – обещанную тысячу гривен получат все. На данный момент начался только первый этап, в котором участвуют именно те вакцинированные украинцы, у которых установлена Дія и оформлена электронная банковская карта.

По состоянию на сегодняшний день деньги можно получить на карты шести банков – Монобанк, ПриватБанк, УкргазБанк, Укрзанбанк, СберБанк, А-банк и АльфаБанк. В пилотном режиме работают еще 10 финансовых учреждений, которые уже в ближайшее время должны присоединится к участию в программе.

В свою очередь в офисе президента заверили – для пенсионеров и других граждан, которые по разным причинам не могут получить деньги в электронном формате, уже разрабатывается альтернативный способ их зачисления.

Он должен заработать во второй половине января. Кроме того, после нового года планируется и расширение категорий товаров, на которые можно потратить деньги.

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