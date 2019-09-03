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Грозы, ливни и град: где в Украине ухудшится погода

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины.

По сообщению Укргидрометцентра, 3 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Читайте: Погода в Украине на 3 сентября (в КАРТА)

В столице также прогнозируют дождь с грозой. При этом, температура в Киеве сегодня сохранится до 30 выше нуля.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как побороть осеннюю депрессию.

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