Грозы, ливни и град: где в Украине ухудшится погода

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины.

По сообщению Укргидрометцентра, 3 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 метров в секунду.

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В столице также прогнозируют дождь с грозой. При этом, температура в Киеве сегодня сохранится до 30 выше нуля.

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