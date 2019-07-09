Горы пепла и кирпичей, воды нет месяц. Как выглядит Новгородское после обстрелов

На востоке страны обстрелы не прекращаются. Бьют террористы не только по украинским воинам, а и по мирным жителям. И самое страшное, что даже не прячась. Напротив, снимают все на видео.

Враг умышленно целился именно по гражданским кварталам Новгородского, – убеждены военные.

После очередного обстрела поднялся пожар, который пытались погасить военные, так как спасатели на самую передовую не доехали. Тушить огонь сначала было нечем. В фронтовом поселке уже больше месяца нет воды.

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Хозяева уцелели. Рыжего теленка воины вынесли из сарая во двор. Жаль, говорят, собаку спасти не успели. Владельцам другая беда – как, а главное – за что все это теперь восстановить?

Защитники Новгородского говорят – захватчики ведут против них не только окопную, но и информационную войну – пытаются обвинить украинских военных в том, чем сами не брезгуют. Враг отсюда настолько близко, что его хорошо видно и даже иногда неплохо слышно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как военные ООС защищают Красногоровку.

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