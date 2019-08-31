Грибок в шкафах за 430 грн. Как выглядят общежития украинских вузов

Плесень и грибок в шкафах, поломанная сантехника, влажные стены. Такие комнаты предлагают в общежитии Национального университета кораблестроения.

Руководство вуза предлагает студентам самим купить сантехнику и сделать ремонт самостоятельно. Говорят, что денег на содержание общежитии нет, 430 грн. ежемесячной платы за комнату хватает только на газ, свет и воду. Проректор посоветовал родителям не возмущаться.

Читайте: Аренда квартиры по цене комнаты в общежитии: как снять жилье в Вене

В общежитии Днепровского национального университета Украины новая плитка, сантехника, плесени нет, но такая красота единичная. На других этажах разбит пол в коридорах, лужи в душевых. Но самое страшное здесь туалеты, стены – черные от плесени, на потолке дыры.

В столичном общежитии Национального университета культуры и искусств единственное, что сделали в этом году – это покрасили стены в коридорах, кое-где отремонтировали санузлы и боролись с тараканами.

А вот условия проживания ужасают. В маленьких комнатах живут по 8 человек. Мебель старая и разбитая. Одна лампочка на комнату и та почти обнаженных проводах, обои ободраны. Здесь даже негде развесить выстиранные вещи.

За год проживания в столичном общежитии родители платят 3 тыс. гривен, а вот в Днепре еще дороже – более 4,5 тыс. Куда идут эти деньги неизвестно, потому что условия проживания студентов назвать человеческими сложно.

Напомним, в Днепре девушка пыталась забраться в окно общежития по простыням, однако конструкция не выдержала и она сорвалась.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.