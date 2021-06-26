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Олена Баранова |

Грибы, рыбалка и речные путешествия: отдых в Кийлове

В воздухе +36, и чтобы спастись от безумной жары, надо держать курс ближе к воде. В направлении Бориспольской трассы, за дамбой начинаются удивительной красоты места. Широкий разлив Днепра, и Трипольские обрывы. Аисты и обильные кувшинки.

Сюда приезжают рыбаки — профессионалы и любители на резиновых и моторных лодках. На образованные водами Днепра мини-острова выезжают целыми семьями.

Поселок Кийлов — известное среди бориспильчан, потому что рыбное место. Недаром здесь рыбачил киевский князь Кий, и селились трипольские племена.

Украинцы в летнюю жару и джакузи вручную придумывают, и шатры из простыней и палок построят.

Для семьи Кутепова, Кийлов стал тем самым местом, где они решили построить глемпинг — это палаточный кемпинг, но роскошный, с кондиционером, и вторым ярусом.

Если в Кийлове оставаться на несколько дней, здесь есть чем заняться: устроить летние путешествия на сап-досках, отправиться к островам посреди Днепра, собрать шелковицу и пикниковать. А если повезет — поймать самую большую рыбу в своей жизни.

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