Грипп или коронавирус: чем похожи и что опаснее для украинцев

Из-за нового коронавируса третий месяц весь мир как на иголках. Всюду режим тотальной дезинфекции и паники одновременно. Вирус уже унес жизни более трех тысяч человек. В Украине, к счастью, ни одного подтвержденного случая. Но вместе с тем, уже 48 украинцев умерли от осложнений гриппа. Все были не привиты. В панике из-за коронавируса украинцы напрочь забыли о не менее опасной болезни.

Коронавирус чаще диагностировали у пожилых людей, которые имеют хронические заболевания, например, диабет или сердечно-сосудистые болезни. А грипп дает осложнения у пациентов любого возраста. В этом году более половины больных в Украине – дети до 17 лет.

И грипп, и коронавирус передаются через кашель и чихание. Инфекционисты говорят, СOVID-19 еще мало исследован, и все же менее заразен, чем тот же грипп или корь.

Вирусологи уверены – вся паника из-за того, что вирус новый. Нет ни вакцин, непонятно как лечить пациентов. Трудно спрогнозировать темпы распространения. Такая же ситуация была и с пандемиями гриппа в 2003 и 2009 годах.

Лучшая защита от гриппа – вакцинация. Препараты давно есть, но в Украине менее 1% привитых. Против коронавируса вакцины пока нет. В ВОЗ советуют мыть руки и избегать путешествий в регионы вспышек.

Факты ICTV ранее писали о том, кто теряет миллиарды из-за коронавируса.

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