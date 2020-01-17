Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Грипп и ОРВИ наступают: кто в зоне риска и как уберечься

За последнюю неделю более 105 тыс. украинцев заболели гриппом и ОРВИ. С начала эпидсезона, а это с сентября 2019-го, уже зафиксировали 7 летальных случаев от осложнений опасным вирусом.

Больше всего людей умерло в Житомирской области – четверо, двое в Тернопольской и один в Запорожской.

Медики призывают украинцев защитить себя от гриппа и единственно возможный метод – это вакцинация. Поскольку ни одна из жертв гриппа не была вакцинирована.

Подробнее смотрите в сюжете Ирины Тимчишин.

К слову, Факты ICTV рассказывали о трех новых штаммах гриппа.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Что такое свиной грипп штамма H1N1 – симптомы и лечение
Свиной грипп в Украине: как не заболеть и критическая ли ситуация
Грипп дал осложнения: на Житомирщине умерли двое мужчин
В Винницкой области зафиксировали опасную форму гриппа
Профилактика гриппа: что делать, чтобы не заболеть
В Украине от гриппа умерла роженица, ребенка спасли
Более 101 тыс. человек в Украине за неделю заболели ОРВИ и гриппом
Не было прививки: в Житомире женщина умерла от гриппа

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка