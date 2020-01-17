Грипп и ОРВИ наступают: кто в зоне риска и как уберечься

За последнюю неделю более 105 тыс. украинцев заболели гриппом и ОРВИ. С начала эпидсезона, а это с сентября 2019-го, уже зафиксировали 7 летальных случаев от осложнений опасным вирусом.

Больше всего людей умерло в Житомирской области – четверо, двое в Тернопольской и один в Запорожской.

Медики призывают украинцев защитить себя от гриппа и единственно возможный метод – это вакцинация. Поскольку ни одна из жертв гриппа не была вакцинирована.

Подробнее смотрите в сюжете Ирины Тимчишин.

К слову, Факты ICTV рассказывали о трех новых штаммах гриппа.

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