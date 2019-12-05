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Гривна добавила еще 3 копейки и продолжает укрепление

Гривна продолжает укрепляться. По состоянию на 5 декабря НБУ обнародовал межбанковский курс – гривна добавила еще 3 копейки. Доллар продают по 23,88, покупают – по 23,96.

Нацвалюта укрепляется более трех месяцев подряд. Курс доллара в бюджете на 2020 год скорректировали – ранее прогнозировали цену зеленого 28 грн., теперь – 27.

Читайте: Курс гривны на 2020 год – Милованов назвал два сценария

Укрепление гривны для экономики не всегда хорошо. От этого прежде всего страдают экспортеры, в частности аграрии. Ведь они получают меньше запланированного от продажи продукции за границу.

Не чувствуют преимуществ дешевого доллара и обычные украинцы, потому что цены вовсе не уменьшаются, в том числе на те товары, стоимость которых привязана к валюте – например бензин и дизтопливо.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему укрепление гривны не снизило цены на топливо.

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