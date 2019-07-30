Гривна укрепилась до трехлетнего максимума – причины и прогноз на осень

Украинская валюта укрепляется уже в течение месяца и пришла к трехлетнему максимуму. Национальный банк укрепил официальный курс отечественной валюты сразу на 18 копеек, 30 июля за доллар давали 25,25 гривен. Евро стоит 28,08 гривны. Последний раз курс нацвалюты превышал эти отметки в августе 2016-го. За июль курс доллара упал практически на гривну, а евро – на целых полтора.

Ждать доллар по 20 гривен не стоит, уверяют эксперты

И добавляют, нынешний курс может потерять еще несколько копеек, но все-таки остановится на отметке 25. Так украинская валюта подняться смогла благодаря стечению нескольких факторов. Украина впервые имеет плюсовой торговый баланс, мы покупаем газ по более низкой цене. А еще в мире подорожали зерно и металлы – а именно их мы продаем за границу больше всего.

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Поддержать отечественную валюту удалось и благодаря продаже государственных облигаций. Если в прошлом году Минфин продал их на 200 млн долларов, то в этом эта сумма достигла нескольких миллиардов. Потому иностранцы поняли привлекательность инвестиций в украинские облигации.

Правда, эксперты единодушны, с наступлением осени ситуация может кардинально измениться. Но все будет зависеть от будущего Кабмина и его политики: сотрудничества с Международным валютным фондом, борьбы с коррупцией, скорости привлечения инвестиций и внедрения реформ.

Но если доллар начнет отвоевывать свои позиции – паниковать не стоит, призывают в национальном банке. Поскольку в бюджете до конца года заложен курс на уровне 29.30. В НБУ успокаивают – золотовалютных резервов хватает, их более 20 млрд.

К слову, курс доллара снизился до исторического минимума.

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