Громкое задержание на море: СБУ обыскала российский танкер

Служба безопасности и военная прокуратура задержали российский танкер, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года во время задержания наших моряков. Российский корабль накануне зашел в порт Измаил Одесской области, и украинские силовики его распознали.

Уже проведены обыски, изъяты документы, записи радиопереговоров, бортовые журналы, и продолжается допрос членов команды. Москва уже выразила возмущение, в российском МИД заявили, что выясняют обстоятельства, и если это увлечение их граждан в заложники, квалифицируют действует украинцев как грубое нарушение международного права и обещает, что последствия не заставят себя ждать.

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СБУ и военная прокуратура задержали российский танкер, который в 2018 году блокировал украинские корабли в Керченском проливе. На судно, прибывшее в Измаил, высадились украинские силовики и показали капитану судебное постановление об обыске.

На танкере изъяли документы, бортовые журналы, и записи переговоров во время конфликта 25 ноября 2018 года, когда русские захватили украинские военные корабли и 24 моряков. Также допросили членов команды.

Чтобы скрыть причастность к захвату украинцев, русские даже изменили название судна. По решению украинского суда танкер арестовали. Ведь именно он загородил проход украинским кораблям в Керченский пролив. Затем россияне обстреляли два украинских катера и буксир и захватили 24 наших моряков, грубо нарушив международное право.

А вот Украина действовала в рамках законодательства, после допроса экипажа российского танкера, всех отпустили. Адвокат украинских моряков такие действия наших силовиков одобрил и считает, что они не повредят освобождению украинских пленных. Ведь Москва обязана их отпустить по решению суда ООН.

Омбудсмен Людмила Денисова надеется – решение об освобождении моряков вскоре примут, и над этим работают Министерства иностранных дел Украины и России. Она предлагает передать наших военных под ее личное обязательство.

Также она уверена – переговоры о освобождении активизировались после разговора Зеленского с Путиным. 24 украинских военных уже 200 дней находятся в Московском СИЗО. Выдать их требует Международный морской трибунал ООН и Евросоюз.

Кроме этого Брюссель призывает немедленно дать волю украинцу Павлу Грибу и всем незаконно задержанным политзаключенным. В ЕС подчеркивают – парень страдает серьезным заболеванием, однако украинским врачам не позволили даже увидеть кремлевского арестанта.

Напомним, Россия отреагировала на задержание Украиной российского танкера блокировавшего украинские военные корабли в Керченском проливе.

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