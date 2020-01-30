Юмор как броня. Чем удивит комедия о войне Наши котики

На экраны страны вышел новый украинский фильм Наши котики. Это неполиткорректная экшн комедия, которая напоминает людям, какими были наши добровольцы 2014 года и благодаря чему они не сломались перед врагом. Над войной не смеются, но юмор наших защитников – это дополнительная броня, которая помогла выстоять в то трудное время.

Фильм переносит зрителя в зону АТО 2014 года. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов пошли на войну добровольцами. В них одного нет боевого опыта, однако новобранцы получают приказ и обязаны его выполнить. Детали в сюжете Натальи Жуковской.

Напомним, букмекеры назвали претендентов на Оскар 2020.

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