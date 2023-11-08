Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
ГУР ликвидировало коллаборанта | 100 тысяч снарядов для Украины | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
— Украина выполнила 90% рекомендаций от ЕС;
— Германия заказала 100 тысяч боеприпасов для Украины;
– Во временно оккупированном Луганске подорвали экс начальника “милиции ЛНР”;
— Окна из полиэтилена — британская разработка по душе украинцам;
— Адаптивная одежда для раненых защитников.
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