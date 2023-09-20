Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
ГУР ПОДТВЕРДИЛО удары в КРЫМУ, а ГБР раскрыли… Новости Факты ICTV за 20.09.2023
— ГУР подтвердило сегодняшние удары по оккупантам в Крыму;
— Репортаж с передовой;
— Первый день дебатов на Генассамблее ООН – главное;
— ГБР сообщило шокирующие детали о жертве пыток в ТЦК во Львовской области;
— В Киевской области легковой автомобиль наехал на мину – детали трагедии;
— Перезапусти Харьков! В городе думают о том, как привлечь инвесторов;
— Россия может решиться на новый раунд мобилизации – мнение экспертов;
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