ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023

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РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший

В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование

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В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия

Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник

ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре