ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
— Прямое включение из Генассамблеи ООН;
— Зеленская обсудила дальнейшее партнерство с генеральным директором ВОЗ;
— Генассамблея ООН – главные тезисы во время выступления Костина;
— Вицеспикер парламента Кондратюк о Генассамблее ООН;
— Россияне готовятся к атакам энергетической инфраструктуры Украины этой зимой – ГУР;
— В Воронежской области РФ упал Су-34 – детали;
— Оккупанты впервые применили ракету ГРОМ-Э1 на Харьковщине;
— Атака во Львов 19.09.2023: погиб ветеран войны 32-летний Петр Бурбан;
— Модульные укрытия в Черкассах – как они выглядят;
— Скандал с избиением мужчины в Самборском ТЦК – новые подробности.
— Для автомобилей россиян закрывается последнее “окно в Европу”;
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 17:00 (20.09.2023).