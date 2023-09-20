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ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023

— Прямое включение из Генассамблеи ООН;

— Зеленская обсудила дальнейшее партнерство с генеральным директором ВОЗ;

— Генассамблея ООН – главные тезисы во время выступления Костина;

— Вицеспикер парламента Кондратюк о Генассамблее ООН;

— Россияне готовятся к атакам энергетической инфраструктуры Украины этой зимой – ГУР;

— В Воронежской области РФ упал Су-34 – детали;

— Оккупанты впервые применили ракету ГРОМ-Э1 на Харьковщине;

— Атака во Львов 19.09.2023: погиб ветеран войны 32-летний Петр Бурбан;

— Модульные укрытия в Черкассах – как они выглядят;

— Скандал с избиением мужчины в Самборском ТЦК – новые подробности.

— Для автомобилей россиян закрывается последнее “окно в Европу”;

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 17:00 (20.09.2023).

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