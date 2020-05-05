Группа Dakh Daughters и актеры театра Дах устраивают онлайн-чтения для украинцев

Литературные чтения онлайн устраивают для украинцев группа Dakh Daughters и актеры театра Дах.

Произведения на любой вкус — современные и классические. Главное — на украинском. Чтения проводят каждый вторник и четверг до завершения карантина.

Акцию назвали Дегустация книг, чтобы книгу действительно захотелось попробовать. Подробнее в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как звезды развлекают фанатов онлайн.

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