Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе

На месте трагедии в селе Гроза Купянского района Харьковской области, где российский Искандер убил 51 человека, сегодня возобновятся работы по разбору завалов. Накануне, около половины девятого вечера, спасатели свернули работы, а следователи продолжают идентифицировать тела погибших. Из-за мощного удара процесс опознания будет сложным и с помощью ДНК-экспертизы. Все жертвы и шесть пострадавших — местные жители. Три человека считаются пропавшими без вести.

На руинах деревенского кафе – телефоны погибших. Один из них не умолкает. Кто весь вечер пытается дозвониться. Под забором так и остались велосипеды, на которых крестьяне съезжались в кафе на поминальный обед.

– Вы знаете, что такое в селе поминки. Все пришли от каждого дома. Поэтому из каждого дома есть родственники, которые сегодня потеряли своего близкого человека. Есть семьи, которые погибли. Это нельзя назвать просто горем, это преступление, – говорит начальник Управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Поляна перед местом, где было кафе, устлана белыми мешками с телами. Фактически здесь, на земле, половина села. До вторжения в Грозе жило около 300 человек, во время большой войны село уменьшилось до сотни жителей. В одном из этих белых пакетов, говорит местная жительница Татьяна, ее 59-летний брат.

– Я аж на дальней улице, слышно – гух. Прибежала в чем была! Знала, что он тут же… – плачет жительница села Гроза, сестра погибшего Татьяна.

Погибали целыми семьями. 15-летняя Ксения с братом из-за российского Искандера остались сиротами.

– Погибли мама, папа и бабушка. Я была на уроке и услышала сильнейший взрыв. Сначала удивилась, что мне никто из родителей не позвонил, – рассказывает погибших Ксения.

Разбор завалов продолжается до поздней ночи. И в день трагедии, и последующие дни в селе работают несколько волонтерских миссий — будут давать стройматериалы, оказывать медицинскую и психологическую помощь.

Помещение кафе, говорят следователи, было настолько небольшим, а сила удара такова, что уцелеть не удалось никому, кто был внутри. Атака была очень прицельной, как бывает, когда есть точные координаты.

Хоронили в этот день, а точнее — перезахоронили местного жителя, погибшего на фронте еще год назад. Вся его семья: жена, сын, невестка – тоже погибли.

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