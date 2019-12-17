Хакерские атаки России. Конгресс США выделил $425 млн на кибербезопасность выборов 2020

Россия осуществляла кибервмешательства в американские выборы 2016 года, таков общий вывод американских разведывательных служб.

Приблизившись к выборам 2020 года, чиновники и законодатели в США до сих пор выражают беспокойство, будут ли защищены следующие выборы от кибератак и информационного вмешательства из-за границы.

На гонках 2016 года более 20 американских штатов стали мишенью хакерских атак. Американское разведывательное сообщество тогда постановило, что Россия пыталась вмешаться в ход президентских выборов.

Читайте: Украина не вмешивалась в выборы в США 2016 года – ФБР

Чтобы этого не произошло в 2020 году, конгрессмены запланировали в бюджете на следующий год $425 млн на улучшение кибербезопасности избирательных систем.

Но еще до атак на Украину, Россия была активной в киберпространстве более десяти лет – говорят эксперты. Еще в 2007 году она атаковала сети Эстонии, в 2008 году – в Грузии. Теперь аналитики считают, что главная цель России – США.

Проблема в том, что действуют российские хакеры в некой серой зоне, которая не дотягивает до определения военной операции. Поэтому как реагировать на такую ​​угрозу – до конца не понятно.

90% всех кибератак, как говорят эксперты, начинаются с обычного фишинга – попытки получить личную информацию через интернет обманчивым путем.

Поэтому первое, что должны делать правительства государств, чтобы противостоять кибератакам – это образование и тренировки общественности.

Напомним, Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы хакеров, которые по заказу ФСБ атаковали украинские государственные органы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.