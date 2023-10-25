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ХАМАС может перерасти в… | Последствия атаки в Хмельницкую область | Новости Факты ICTV за 25.10.2023

– Атака на Хмельницкую область 25.10.2023;

— Сводка Генштаба;

— Ситуация на Кременском направлении;

— РФ не случайно не осудила атаку боевиков ХАМАС;

— Китай готов наладить взаимовыгодное сотрудничество с США;

— Минкульт представил целевую программу развития украинского;

– Кредобанк начинает новую программу финансовой поддержки.

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