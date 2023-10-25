Елена Фроляк, руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
ХАМАС может перерасти в… | Последствия атаки в Хмельницкую область | Новости Факты ICTV за 25.10.2023
– Атака на Хмельницкую область 25.10.2023;
— Сводка Генштаба;
— Ситуация на Кременском направлении;
— РФ не случайно не осудила атаку боевиков ХАМАС;
— Китай готов наладить взаимовыгодное сотрудничество с США;
— Минкульт представил целевую программу развития украинского;
– Кредобанк начинает новую программу финансовой поддержки.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 17:00 (25.10.2023).
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.