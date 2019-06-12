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Факты / Видео / Мир / Россия

Хватали и били дубинками: как разгоняли митинг в поддержку Голунова в Москве

Сегодня в Москве омоновцы жестко расправились с мирным митингом в поддержку российского журналиста издания Медуза – Ивана Голунова. На акцию протеста вышли более тысячи активистов. Требовали расследования сфабрикованных уголовных дел.

Протестующие вышли на акцию в футболках Я/Мы Иван Голунов. Силовики задержали более 4 сотни активистов, среди них много журналистов, а также оппозиционер Алексей Навальный. Людей грубо хватали, заталкивали в автозаки и били дубинками. Не жалели даже женщин и пожилых людей.

Корреспондента отдела расследований портала Медуза Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Он успел сообщить друзьям, что ему подбросили наркотики, а при задержании в отделении полиции избили.

Читайте: Марш в поддержку Голунова: задержан Навальный и еще более 400 человек

Коллеги журналиста подозревают, что задержание Голунова связано с материалом о коррупции в московской мэрии, который как раз готовился. Накануне, после 5 дней общественного давления, дело против Голунова закрыли и все обвинения сняли.

Но даже после освобождения журналиста запланированную акцию активисты не отменили.

Силовики грубо разогнали митинг, ведь его согласовали с местной властью.

Всех четырехсот задержанных распределили в 5 московских отделениях полиции, им инкриминируют нарушение порядка проведения массовых мероприятий. При этом, сам Голунов и издание Медуза были против проведения митинга, о чем официально заявили.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в четырех городах Украины митинговали за освобождение Павла Гриба.

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