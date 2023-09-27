Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
— В Херсонской области взорвался тракторист на российской мине;
— Прокудин призывает жителей оккупированного левобережья Херсонской области эвакуироваться;
— Николаевская область после российского нашествия: репортаж из деоккупированного села Максимовка;
— Обстрел Сумской области 27.09.2023 — прогремело более 20 взрывов;
— На Бахмутском направлении есть успехи – Евлаш;
— Вагнеровцы едут из Беларуси – Евлаш;
– Половина кораблей, которые были заблокированы после начала великой войны смогли покинуть наши порты;
— На заседании Совета безопасности ООН обсудили угрозы международному миру и безопасности;
— В Харьковской области производят БпЛА, которые способны обходить российские РЭБ;
– В Крыжополе швеи взялись за производство носилок.
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