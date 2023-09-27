Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Что такое аннексия и ее отличие от оккупации: рассказываем простыми словами
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги и отключений света
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Юлия Сеник, Ведущая программы Факты

Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023

— В Херсонской области взорвался тракторист на российской мине;

— Прокудин призывает жителей оккупированного левобережья Херсонской области эвакуироваться;

— Николаевская область после российского нашествия: репортаж из деоккупированного села Максимовка;

— Обстрел Сумской области 27.09.2023 — прогремело более 20 взрывов;

— На Бахмутском направлении есть успехи – Евлаш;

— Вагнеровцы едут из Беларуси – Евлаш;

– Половина кораблей, которые были заблокированы после начала великой войны смогли покинуть наши порты;

— На заседании Совета безопасности ООН обсудили угрозы международному миру и безопасности;

— В Харьковской области производят БпЛА, которые способны обходить российские РЭБ;

– В Крыжополе швеи взялись за производство носилок.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 17:00 (27.09.2023).

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (15.09.2023)
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Больше видео
Политика Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Игры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь