Хозяину ротвейлера, загрызшего девушку, вместо 5 лет дали условный срок

Житель Николаевщины, чей ротвейлер загрыз девушку до смерти, получил условный срок.

В феврале этого года в Вознесенске нашли девушку с многочисленными укусами головы, шеи и конечностей.

В больнице девушка скончалась.

Обвиняемый признал, что видел, как его пес грыз девушку за ноги и голову. Сначала он пытался оттянуть ротвейлера, однако – безрезультатно, и тогда пошел домой.

Местный суд признал его виновным за то, что оставил в опасности девушку, погибшую после укусов его собаки, однако вместо запланированных пяти лет тюрьмы – освободил с испытательным сроком на два года.

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К слову, в Николаевской области в реке Южный Буг было найдено тело женщины, которая погибла насильственной смертью. У нее на туловище была привязана веревка с камнем.

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