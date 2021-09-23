Heinemann Duty Free 11 лет на украинском рынке

День рождения — замечательный праздник и время подводить итоги. Поэтому и в компании Heinemann Duty Free, которая отмечает очередную годовщину пребывания на рынке Украины, решила рассказать о своей работе и планах.

— За эти одиннадцать лет мы инвестировали в Украину более 600 млн грн. Я считаю это хорошим результатом работы. И конечно мы бы не достигли таких результатов без поддержки нашего партнера — компании BF&GH Travel Retail, — говорит совладелец Heinemann Клаус Хайнеманн.

Участники пресс-конференции отмечали, что любая современная компания, имеющая положительную репутацию в обществе должна и впредь быть общественно ответственной.

Поэтому присутствующие живо обсуждали планы, ведь уже в 2022 году имеют цель воплотить амбициозные проекты.

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