HelpyEyes и лечения меланомы: чем удивили украинцы на конкурсе инноваций в Сингапуре

Всемирный конкурс инноваций в Сингапуре выиграли молодые украинцы. Сразу 4 золота у учащихся Малой академии наук, которая способствовала их научному росту и помогала участвовать в международных конкурсах.

Их идеи и технологии удивили международное жюри так сильно, что все наши участники завоевали призовые места и о них узнает мир.

Искусственный интеллект на основе нейронных систем, созданный Назаром, с невероятной скоростью ищет в интернете нужную музыку для видео.

Человек определяет – энергичную или медленную музыку хочет получить. Далее искусственный интеллект Хармикс, который может самообучаться, обрабатывает видео и через минуту выдает результат. Поэтому человек может сэкономить свое время на другую творческую работу. Есть версии для звукорежиссеров, видеоблоггеров и простых пользователей.

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А технология Ольги может помочь лучше лечить меланому, от которой умирают почти 90% больных украинцев. Ее оригинальное решение анализа крови признали лучшим в Сингапуре. В мире есть дорогие аналоги такой диагностики, решение Ольги в разы доступнее.

17-летний житель Львова Дмитрий – автор прибора HelpyEyes, который поможет людям с недостатками зрения лучше ориентироваться в пространстве. Прибор распознает цвета, уровень освещения и обнаруживает препятствия на расстоянии до одного метра. Результаты устройство озвучивает голосом. При обнаружении препятствия – подает звуковой сигнал.

Изобретения наших молодых талантливых земляков уникальные и, что немаловажно, значительно дешевле зарубежных аналогов, поэтому могут принести большую пользу украинцам.

К слову, как старые украинские заводы превращают в инновационные пространства.

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