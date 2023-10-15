Херсон без света | Оккупанты собрали много техники для… | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
— Обесточенный центр города: Херсон ликвидирует последствия атаки
— Ситуация очень сложная: враг стремится окружить Авдеевку
— Россияне штурмуют Купянское направление: что происходит в других направлениях
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— оккупанты уничтожили их дом: трогательная история пожилых супругов
— Сильные ради детей: истории украинских мам, прошедших сквозь испытания войны
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