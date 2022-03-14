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Херсон – это Украина! Жители продолжают сопротивляться созданию новой квазиреспублики РФ

Олег Корниенко Журналист Факты ICTV

Агрессоры РФ активизировались на юге Украины. Они до сих пор грезят созданием новых квазиреспублик. Под постоянным огнем Херсонская область. Там Кремль пытается действовать по сценарию 8-летней давности.

Войска, псевдореферендумы и образование новых народных республик. По крайней мере, этот алгоритм агрессоры попробовали на Херсонщине. Но теплого приема оккупанты не получили. Против вооруженного путинского войска на улицы города вышли тысячи херсонцев. Вместо автоматов у них украинские флаги, тяжелого вооружения – единство и лозунги.

Временно оккупировав Херсон, россияне выключили украинское вещание, блокируют связь, задерживают украинцев и ищут коллаборантов в чиновничьих рядах. Фашистам хочется устроить псевдореферендум о создании так называемой ХНР. Но повторить ситуацию, как это было с Крымом, Луганщиной и Донетчиной, на этот раз врагу не удается. Люди и местные власти не перестают повторять, что Херсон – это Украина.

– Мы, депутаты Херсонского областного совета VIII созыва, как представители общих интересов территориальных общин Херсонской области уверяем, что Херсонщина – это часть суверенной и унитарной Украины. Какие-либо другие сценарии не поддерживаются ни жителями области, ни представителями депутатского корпуса областного совета, ни законно избранной народом местной власти, — объявила в официальном обращении местная власть.

Сами же жители, несмотря на опасность, ежедневно уже две недели выходят на улицу и, не подбирая слов, отправляют оккупантов вслед за российским кораблем. Они напоминают врагу – здесь им не рады и квазиреспублик на этой территории или в другом регионе страны не будет.

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