Херсон оживает: в город возвращаются главные артерии жизни Украины

Новое трогательное видео из Херсона. Одна из семей прятала украинский флаг прямо под тротуарной плиткой во дворе. Сине — желтый флаг положили в несколько полиэтиленовых пакетов и зарыли в песок. Там он пролежал всю оккупацию.

Здесь, рядом с надписями: внимание — мины, еще кое-где остается реклама “русского мира”, но местные сдирают все, что свидетельствует о недавней оккупации.

В Херсон вернулась Национальная полиция Украины. Горожане правоохранителей угощают чаем, вкусностями и обнимаются.

Горожане до сих пор остаются без электричества и воды, есть проблемы с газоснабжением. Коммунальные службы сейчас восстанавливают критическую инфраструктуру, которую повредили или заминировали российские военные. Не хватает в городе лекарств и продовольствия, но туда уже направляется гуманитарная помощь.

В Херсоне временно вводят комендантский час с 17 вечера до восьми утра и решили пока запретить выезд и въезд в город. Впрочем, по словам главы Херсонской области Ярослава Янушевича, Херсон откроют уже в ближайшие дни. Также надеются в ближайшую неделю возобновить движение поездов в областной центр.

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