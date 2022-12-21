Херсон выстоял! Как город сопротивлялся российским оккупантам
Херсон был под оккупацией 256 дней. Россияне заняли его 1 марта. Это был единственный областной центр Украины, который враг оккупировал во время широкомасштабного вторжения.
Херсонцы сейчас вспоминают оккупацию с ужасом и ненавистью.
С первого дня они сопротивлялись россиянам, выходили на митинги и боролись как могли, несмотря на угрозу арестов, пыток и смерти.
Сейчас, когда в городе стало жить крайне опасно, ведь россияне его фактически разрушают, здесь очень часто можно услышать фразу: “Лучше под обстрелами, но без них”.
Сейчас Херсон буквально стирает все упоминания о россиянах, удерживавших город 256 дней.
На фасаде Морской академии замазывают остатки российской краски.
— Чтобы их краску скрыть, хватило три баллончика. Надеюсь, что с их триколором это будет последний раз. Наши ВСУ сделают все для этого, — говорит спасатель из Черновцов Валентин Будавицкий.
… Россияне зашли в Херсон с левого берега области, почему-то оказавшегося не заминированным.
В первые же дни было занято все морское побережье, мосты через Днепр, Северокрымский канал и Каховскую ГЭС.
1 марта Херсон оккупировали. Тогда погибли четыре десятка гражданских, были уничтожены подразделения территориальной обороны.
Мэра города Игоря Колихаева впоследствии похитили, и где он сейчас — не известно.
Приход россиян в город хорошо помнит пенсионер Владимир Панкратов:
— Меня дочь подняла. “Папа, война”. Где-то 4 утра. Никого мы не видели. Они так расползлись, как тараканы, а потом где-то уже через неделю начали ездить по улицам.
Херсонцы вспоминают, как проходил псевдореферендум, как голоса собирали неделю даже на рынке, вот только мало кто голосовал.
Данные были сфальсифицированы.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области началось 29 августа, но неожиданно для всех наши в сентябре вернули Харьковщину, а не Херсонщину.
Но уже 11 ноября солдат приветствовали на улицах Херсона. Уже с утра горожане буквально носили армейцев на руках.
Но сейчас с оккупированного левого берега буквально стирают несколько районов.
Каждый день — новые погибшие среди гражданских.
Сейчас в Херсоне осталась только четверть населения. Все остальные едут эвакуационным поездом в спокойные города.