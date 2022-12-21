Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна

Херсон выстоял! Как город сопротивлялся российским оккупантам

Ольга Чайко Журналистка Факты ICTV

Херсон был под оккупацией 256 дней. Россияне заняли его 1 марта. Это был единственный областной центр Украины, который враг оккупировал во время широкомасштабного вторжения.

Херсонцы сейчас вспоминают оккупацию с ужасом и ненавистью.

С первого дня они сопротивлялись россиянам, выходили на митинги и боролись как могли, несмотря на угрозу арестов, пыток и смерти.

Сейчас, когда в городе стало жить крайне опасно, ведь россияне его фактически разрушают, здесь очень часто можно услышать фразу: “Лучше под обстрелами, но без них”.

Сейчас Херсон буквально стирает все упоминания о россиянах, удерживавших город 256 дней.

На фасаде Морской академии замазывают остатки российской краски.

— Чтобы их краску скрыть, хватило три баллончика. Надеюсь, что с их триколором это будет последний раз. Наши ВСУ сделают все для этого, — говорит спасатель из Черновцов Валентин Будавицкий.

… Россияне зашли в Херсон с левого берега области, почему-то оказавшегося не заминированным.

В первые же дни было занято все морское побережье, мосты через Днепр, Северокрымский канал и Каховскую ГЭС.

1 марта Херсон оккупировали. Тогда погибли четыре десятка гражданских, были уничтожены подразделения территориальной обороны.

Мэра города Игоря Колихаева впоследствии похитили, и где он сейчас — не известно.

Приход россиян в город хорошо помнит пенсионер Владимир Панкратов:

— Меня дочь подняла. “Папа, война”. Где-то 4 утра. Никого мы не видели. Они так расползлись, как тараканы, а потом где-то уже через неделю начали ездить по улицам.

Херсонцы вспоминают, как проходил псевдореферендум, как голоса собирали неделю даже на рынке, вот только мало кто голосовал.

Данные были сфальсифицированы.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области началось 29 августа, но неожиданно для всех наши в сентябре вернули Харьковщину, а не Херсонщину.

Но уже 11 ноября солдат приветствовали на улицах Херсона. Уже с утра горожане буквально носили армейцев на руках.

Но сейчас с оккупированного левого берега буквально стирают несколько районов.

Каждый день — новые погибшие среди гражданских.

Сейчас в Херсоне осталась только четверть населения. Все остальные едут эвакуационным поездом в спокойные города.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Херсонщине обнаружено массовое захоронение гражданских, среди них девочка-подросток — Резников
На Херсонщине обнаружено массовое захоронение гражданских, среди них девочка-подросток — Резников
Не Bayraktar едиными: интервью с разработчиком и пилотом украинских дронов R18, защищающих Украину
Не Bayraktar едиными: интервью с разработчиком и пилотом украинских дронов R18, защищающих Украину
Оккупанты готовят к выселению людей из Васильевки – Генштаб ВСУ
Оккупанты готовят к выселению людей из Васильевки – Генштаб ВСУ
Током бьют, вешают на решетку: 14-летний подросток рассказал об ужасах пыточной РФ в Херсонской области
Током бьют, вешают на решетку: 14-летний подросток рассказал об ужасах пыточной РФ в Херсонской области
ВСУ попали в пункт постоянной дислокации оккупантов в районе Чаплынки – Генштаб
ВСУ попали в пункт постоянной дислокации оккупантов в районе Чаплынки – Генштаб
Карта боевых действий на 20.12.2022 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 20.12.2022 – ситуация на фронте
Атака дронов на Киев и аварийные отключения света в 10 областях: что происходит на 299-е сутки войны (онлайн)
Атака дронов на Киев и аварийные отключения света в 10 областях: что происходит на 299-е сутки войны (онлайн)
Помог поставлять воду на военные базы РФ в Крыму: СБУ разоблачила коллаборациониста
Помог поставлять воду на военные базы РФ в Крыму: СБУ разоблачила коллаборациониста
Знайшли помилку в тексті?
Помилка