Хэви-метал полезен для здоровья – исследование

Специалисты признали хэви-метал полезным для здоровья фанатов.

Исследователь и пылкий любитель такой музыки Ник Перхем проанализировал работы своих коллег. Несмотря на часто агрессивный смысл в некоторых композициях этого направления, фанаты не становятся чувствительными к насилию.

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Поклонники жанра более открыты для новых впечатлений. Также они чувствуют себя счастливее и лучше приспособлены к жизни в обществе. Также хэви-метал развивает критическое мышление.

К слову, немецкая группа Rammstein впервые почти за 10 лет презентовала свой седьмой студийный альбом, у которого нет названия.

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