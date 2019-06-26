Химическая кастрация и реестр: что предусматривает законопроект 6607 о наказании педофилов

После истории Даши Лукьяненко, которую хотел изнасиловать и убил 22-летний сосед, полицейские начали расследование минимум по 4 фактам развращения детей в разных городах. Пока Дашу всем селом хоронили в Одесской области – на Волыни задержали другого изверга, когда тот развращал 5-летнюю девочку. Днем ранее в Запорожье киберполиция нашла мужчину, который в течение года насиловал 2-летнего ребенка, снимал на видео и распространял в соцсетях.

Спасти этих детей, вероятно, мог бы законопроект 6607, – говорят криминалисты. Это документ, который предусматривает учет насильников и химическую кастрацию. Уже 2 года он пылится в Верховной Раде. И только теперь, после убийства Даши, его должны рассмотреть.

С начала года в Украине убиты 50 детей. Львиная доля преступлений – на сексуальной почве. 70% насильников – ранее судимые за педофилию. Однако до сих пор никто не обнародует информацию, где живут и работают насильники. Уже на свободе их не изолируют от детей.

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Чтобы защитить детей, украинцы массово поддерживают петицию и фактически заставляют народных избранников рассмотреть законопроект 6607, по которому срок наказания за изнасилование ребенка увеличивают до 20 лет. Сейчас насильникам грозит от 7 до 15. Авторы настаивают и на создании реестра педофилов, полезного для учебных заведений и работодателей.

Еще один важный шаг – ограничение доступа в сети к детской порнографии, как это сделали в Великобритании. Там только за домогательства к ребенку через интернет предусмотрено 2 года заключения. В Украине же случаи насилия к детям часто замалчиваются, законодатели с принятием нужных законов не спешат, поэтому пока, чтобы не повторялись жуткие детские истории, следует быть бдительными родителями и постоянно интересоваться: где, с кем и чем занимается ребенок.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Князев просит ужесточить наказание за педофилию.

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