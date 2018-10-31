Факты / Видео / Украина / Облако трассеров над головой. Как противостоят врагу бойцы на Светлодарской дуге/

Облако трассеров над головой. Как противостоят врагу бойцы на Светлодарской дуге

На передовой за сегодня и за вчера имеем четырех раненых. Больше всего провокаций сейчас на Приморском направлении.

С гранатометов и минометов враг бил у Лебединского, Водяного и Павлополя. Стреляют очень прицельно, аж облако трассеров над головой.

Читайте: Россия должна уйти из Крыма и Донбасса – Болтон

Не утихала канонада и на окраинах Донецка. Под обстрел попали защитники Авдеевки и Песков.

Горячо на Свтлодарской дуге – как только садится солнце, начинаются взрывы вражеских снарядов.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Лукашенко предложил вариант решения конфликта на Донбассе.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Без потерь, но с раненым бойцом: как прошли сутки в зоне ООС
Врач с Волыни передал на передовую передвижной стоматологический кабинет
Под огнем и с дымовыми шашками. В Счастье армейцы спасли двух раненых
Стрелковые дуэли и поврежденные линии связи – последствия “горячей ночи” на Донбассе
Подкрадываются под канонады: бойцы ООС об атаках боевиков
Новые химические бомбы Кремля на Донбассе: часами тлеют и пускают дым
Самый опасный в мире: сколько нужно времени и денег на разминирование Донбасса
Обстреливают жителей для развлечений: местные об активизации боевиков

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка