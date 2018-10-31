Облако трассеров над головой. Как противостоят врагу бойцы на Светлодарской дуге
На передовой за сегодня и за вчера имеем четырех раненых. Больше всего провокаций сейчас на Приморском направлении.
С гранатометов и минометов враг бил у Лебединского, Водяного и Павлополя. Стреляют очень прицельно, аж облако трассеров над головой.
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Не утихала канонада и на окраинах Донецка. Под обстрел попали защитники Авдеевки и Песков.
Горячо на Свтлодарской дуге – как только садится солнце, начинаются взрывы вражеских снарядов.
К слову, Факты ICTV сообщали, что Лукашенко предложил вариант решения конфликта на Донбассе.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-31
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