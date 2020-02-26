Хочешь на заседание – пройди контроль. В украинских судах появилась охрана

Станет безопаснее в украинских судах, причем всем участникам процесса. Теперь попасть на заседание можно будет только после безопасности контроля. Судебные учреждения постепенно оснащаются специальным оборудованием и охраной. В Фемиде появилась независимая служба охраны судов.

Ранее в экстренных случаях люди в мантиях зависели от воли начальников правоохранителей: были силы – они присылали охранников, в остальных ситуациях приходилось защищаться самостоятельно.

Случались и трагические истории. 2 года назад в Никопольскм суде беспрепятственно занесли боевые гранаты – 2 погибших, одиннадцать раненых. В таких условиях судьи иногда боялись даже решения принимать. Олег Корниенко об охране судов.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Волыни построили районный суд по стандартам ЕС.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.