Хотят, чтобы звучала правда: фигуранты по делу Зайцевой несогласны с решением экспертов

Суд по резонансному харьковскому ДТП, в котором погибли 6 человек, еще 6 травмированы, рассматривает отвод экспертам института Бокариуса. Адвокат обвиняемого Геннадия Дронова утверждает – специалисты не установили скорости автомобилей. А это помогло бы выяснить, насколько далеко была Зайцева от Дронова, и смог бы он среагировать.

Эксперты проигнорировали дублирующий светофор, которым, вроде бы, и руководствовался Дронов. Путались в количестве дорог на перекрестке. Во время дополнительного исследования на стоп-кадре границу нарисовали вблизи автомобиля, а на схеме – под капотом. В заключении же специалисты написали, что Фольксваген заехал на грань перекрестока – а значит виноват. Тогда как на стоп-кадре видно – условная линия проходит вблизи автомобиля.

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Недовольны экспертизой и пострадавшие. Говорят – хотят. чтобы на суде звучала правда.

Судья специалистов оставляет новых экспертиз не будут проводить и именно эти данные станут основанием приговора. Между тем ключевой свидетель – нарколог Федирко – до сих пор в бегах. Именно она так некачественно взяла анализы на алкоголь и наркотики у Зайцевой, что суд их в качестве доказательства не воспринимает. Следующее заседание – через неделю.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Зайцева и Дронов встретят Новый год в СИЗО.

Опубликовано Ноябрь, 20 в 21:49



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