Ходят как бессмертные. Как в Луцке учили пешеходов пропускать скорую

В Луцке штрафуют водителей и пешеходов за игнорирование автомобилей экстренных служб на дорогах. Медики скорой, которые сейчас в условиях пандемии, работают в усиленном режиме, жалуются — водители часто не пропускают кареты скорой.

Патрульные вместе с медиками устраивают специальные рейды чтобы наконец научить участников движения осознавать последствия.

Более полутысячи раз в день медики скорой выезжают к больным. Чтобы вовремя прибыть на вызов, имеют 10 мин. И успеть время очень сложно, ведь на пути — другие водители, которые не всегда спешат уступить дорогу экстренной службе.

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Удивляет и поведение пешеходов — они как бессмертные бросаются под колеса оперативных машин, игнорируя и проблесковые маячки и сирену.

За игнорирование скорой, которая спешит на вызов, водителя ждет штраф — более 500 грн.

С начала года за игнорирование автомобилей экстренных служб оштрафовали 20 водителей. И ни пешехода. Благодаря рейдам количество таких нарушений уменьшается, говорят патрульные.

Такие отработки на луцких дорогах правоохранители обещают проводить постоянно, ведь быстрых, которые спешат на вызов — увеличилось в разы.

Пешеходы в Луцке

Пешеходы на луцких дорогах вместо того, чтобы пройти несколько десятков метров до зебры, перебегают проезжую часть где попало.

С начала года на Волыни погибли 18 пешеходов, более сотни травмировались.

Полиция оштрафовали более 1,6 тыс. Пешеходов, это в три раза больше чем в прошлом году. Однако сумма штрафа ничтожна — 51 грн.

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