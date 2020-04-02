Ходят с Covid-19 и плюются на людей. Испания усиливает карантин из-за нарушителей

Количество зараженных коронавирусом в мире приближается к миллиону — более 938,5. Умерли уже 47 273. Вылечились более 194 тыс. Руководство стран усиливает ограничительные меры, чтобы остановить распространение болезни.

Задержали, привязали к носилкам и погрузили в скорую и под стражей доставили в больницу — такой необычный арест осуществила испанская Нацгвардия, которая следит за соблюдением карантина. Случай произошел на карибской испанской территории, на острове Тенерифе. Мужчина был инфицированным, но ходил по улице и умышленно плевался в прохожих.

Именно из-за неадекватных и безответственных людей власти Испании и других стран в настоящее время усиливает карантинные мероприятия. Врачи подтверждают — в начале эпидемии было упущено много времени.

Китайские ученые объявили, что обнаружили антитела, которые эффективно борются с Covid-19. Эксперимент начали в начале января — исследовали антитела из образцов крови пациентов, которые выздоровели от недуга. 206 из них оказались способными активно блокировать белки коронавируса.

Факты ICTV ранее писали о том, что медикам Великобритании разрешили не спасать неизлечимо больных с Covid-19.

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