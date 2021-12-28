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Холл мумий и Аллея Сфинксов: как и чем развлекают туристов в Египте

Ольга Чайко Журналистка Факты ICTV

Египет снова готов встречать гостей – после Covid-ограничений в стране был кризис. Туризм — одна из тех отраслей, за счет которых живет страна. В 2020 году в разгар пандемии гостиницы были заполнены только на 10% – сейчас количество туристов начало увеличиваться.

О защите тоже не забыли – почти все работники гостиниц успешно вакцинированы, а для туристов открыли новые достопримечательности.

Да, у входов в отели красуются не только новогодние елки. Есть даже автоматические термометры – достаточно подойти поближе, чтобы узнать свои показатели.

Температуру здесь меряют на входе в рестораны, а туристов просят соблюдать социальную дистанцию. В отеле до сих пор закрыты детские комнаты, отказались от свадебных церемоний и корпоративов для местных.

— Первыми мы решили прививать тех, кто обслуживает туристов. В нашем регионе вакцинированы как сотрудники гостиниц, так и торговцы, работники аэропортов и таксисты, – уверяет глава губернаторства Красное море Амро Ханфи.

Наибольший ущерб Египет понес в марте. Тогда гостиницы курортов на Красном море были заполнены едва на 10%, а больных изолировали в Марса-Алам на две недели. В настоящее время туризм в этом регионе возобновляется. Но так не везде.

Опустели лотки торговцев на подъездах к храму Ком-Омбо на берегу Нила, как и у второго по величине храма Египта — Эдфу.

Несмотря на то, что официально египтяне не очень любят жаловаться и называть цифры, Covid-19 очень ударил по туристической отрасли. Там, где раньше была оживленная торговля, ныне – сами продавцы

Однако в Египте не теряют надежду вернуть туристов. За этот год здесь открыли как минимум два объекта, которые привлекут внимание туристов. Национальный музей египетской цивилизации в Каире в апреле открыл холл мумий, где экспонируют остатки 18 фараонов – мужчин и двух женщин. А в ноябре в Луксоре пышно открыли Аллею Сфинксов.

— Если бы не пандемия, мы бы видели здесь тысячи, если не миллионы туристов. Ведь этот объект уникален. Мы начали его восстанавливать в середине прошлого века и наконец-то открыли. И все же я верю, что не пройдет и месяца, как здесь будет шумно, – уверяет главный специалист в области Луксора Министерства туризма Египта Фатхи Эльхади.

Уже сейчас на дорожке много американских туристов. Но египтяне надеются, что украинцы тоже сюда доедут, оторвавшись от чисто пляжного отдыха.

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