Холодная по часам, горячая по выходным. Почему в Крыму заканчивается вода

В Крыму приветствовали оккупантов и радовались, что украинцы больше не будут мешать строить светлое будущее. И вместо камней с неба сейчас на полуострове тотальный дефицит воды, холодная по часам, горячая только в выходные и упадок сельского хозяйства.

Оккупированный Крым на грани экологической катастрофы, а российская власть делает все, чтобы живительная влага попадала, прежде всего, на военные базы.

2018 года полуостров вошел в 5-летнюю фазу засухи. И тогда впервые признали – пресной воды может не хватить даже гражданским. А артезианские скважины, которые запрещено было бурить в советские времена, опустошаются.

Ситуацию могла бы спасти вода из Днепра. Но крымский канал перекрыли в марте 2014 года, сразу после аннексии.

Инициатором перекрытия воды был тогдашний заместитель главы Администрации президента Андрей Сенченко.

И хотя в Украине некоторые политики не против возобновления подачи воды в Крым, коренное население полуострова – крымские татары и украинцы считают, это будет измена и поддержка военной агрессии.

Факты ICTV ранее писали о том, как перекрывали поставки воды в Крым.

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