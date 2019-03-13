Холодные комнаты и сломанный инвентарь: как тренируются тернопольские биатлонисты

Чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр и паралимпийцы. Звездная история тернопольского биатлона насчитывает 45 лет. Впрочем тренируются спортсмены и дети в дырявых ботинках и на поломанных лыжах. А живут в холодных зданиях, где стены покрылись грибком, металлопластиковые окна не закрываются, деревянные рамы продувает насквозь.

Казалось бы – показать высокие результаты в таких условиях невозможно, но украинские биатлонисты ломают стереотипы. Они получают первенство. Ранее спортивную базу удерживала область – в год выделяла 600 тыс. грн. Два года назад финансирование прекратили, потому что планировали передать в подчинение министерства спорта. С тех пор комплекс завис в воздухе. Не хватает не только денег, но и тренеров. А вот способных детей, имеющих все шансы стать чемпионами, здесь достаточно.

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Кроме безденежья есть еще одна проблема – часть комплекса, где тренируются биатлонисты, хотят застроить – стрельбище, лижеролерную трассу и здания. Если комплекс разъединят, здесь не только ежедневные тренировки, но и ни одного соревнования не проведешь. Строительство посреди спортивной трассы комплекс разрушит. Спасет ситуацию передача его в ведение государства, которая продолжается уже второй год.

Всего здесь тренируется 140 спортсменов. Как в таких условиях они становятся чемпионами для западных коллег – загадка.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что украинские биатлонисты завоевали бронзу смешанной эстафеты.

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