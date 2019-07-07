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Факты / Видео / Украина

Холодный яр в Черкасской области – фестиваль для патриотов-единомышленников

Четыре года патриотов-единомышленников принимала Грушковка, сейчас эстафета перешла к легендарному Суботову.

Здесь проходит фестиваль Холодный яр. Туристы съехались отовсюду. Здесь встречи с известными писателями, историками, бойцами АТО. Можно послушать хорошую музыку, посетить мастер-классы и просто отдохнуть, насытившись энергией легендарного края.

Холодный яр – особое место для украинских бойцов. Для них здесь своеобразная реабилитация, сюда едут со всех уголков Украины, чтобы пообщаться и отдохнуть душой.

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Вход на фестиваль бесплатный. Каждый вечер завершают концертом украино-язычных групп.

К слову, Факты ICTV рассказывали о фестивалях лета 2019 в Украине и Европе.

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