Холодный Яр, Замковая гора и музеи: что посмотреть в Чигиринщине и цены
В самом сердце Украины раскинулась интересная туристическая локация – Чигиринщина. Казацкий центр с многолетней историей, теперь он удивляет не только средневековыми крепостями и невероятными пейзажами, но и комфортным отдыхом.
Три года назад местные бизнесмены – владельцы кафе, ресторанов и гостиниц – объединились в первый в Украине туристический кластер. Разработали туристические маршруты, собственную стратегию и теперь работают над привлечением инвестиций – чтобы сделать край еще более комфортным для гостей.
В музее можно не просто смотреть на древние экспонаты, но и пользоваться ими. Входной билет на целый день стоит 120 грн.
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Сразу после исторического экскурса – можно подкрепиться в усадьбе легендарной Госпожи Оли, которая известна домашним рестораном, которому 16 лет. Обед у нее – почти обязательная программа для туристов. Дешево и вкусно – реклама передается из уст в уста.
Полноценный обед обойдется от 80 грн.
Чигирин. Во времена Хмельницкого он был одним из крупнейших городов Украины. Сейчас здесь – Замковая гора с памятником Богдану и старинный археологический музей, привлекает все больше туристов.
Урочище Холодный Яр. Он – первый в Украине по количеству уникальных археологических и исторических объектов. Здесь и места памятных сражений и легендарный дуб Максима Зализняка.
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