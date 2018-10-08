Холодный Яр, Замковая гора и музеи: что посмотреть в Чигиринщине и цены

В самом сердце Украины раскинулась интересная туристическая локация – Чигиринщина. Казацкий центр с многолетней историей, теперь он удивляет не только средневековыми крепостями и невероятными пейзажами, но и комфортным отдыхом.

Три года назад местные бизнесмены – владельцы кафе, ресторанов и гостиниц – объединились в первый в Украине туристический кластер. Разработали туристические маршруты, собственную стратегию и теперь работают над привлечением инвестиций – чтобы сделать край еще более комфортным для гостей.

В музее можно не просто смотреть на древние экспонаты, но и пользоваться ими. Входной билет на целый день стоит 120 грн.

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Сразу после исторического экскурса – можно подкрепиться в усадьбе легендарной Госпожи Оли, которая известна домашним рестораном, которому 16 лет. Обед у нее – почти обязательная программа для туристов. Дешево и вкусно – реклама передается из уст в уста.

Полноценный обед обойдется от 80 грн.

Чигирин. Во времена Хмельницкого он был одним из крупнейших городов Украины. Сейчас здесь – Замковая гора с памятником Богдану и старинный археологический музей, привлекает все больше туристов.

Урочище Холодный Яр. Он – первый в Украине по количеству уникальных археологических и исторических объектов. Здесь и места памятных сражений и легендарный дуб Максима Зализняка.

К слову, архитектура, природа и отдых! Топ-7 самых красивых городов Европы.

Опубликовано Октябрь, 08 в 12:20



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